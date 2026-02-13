Liberamente elegge il direttivo e guarda ai prossimi progetti: tutti i membri del consiglio

Follonica (Grosseto). Dopo essersi presentata nei mesi scorsi alla città di Follonica e aver avviato le prime attività sul territorio, l’associazione culturale Liberamente compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita: nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci che ha eletto il consiglio direttivo.

Il direttivo, composto da cinque membri, risulta così formato: presidente David Macciò, vicepresidenti Antonio Vecchiarelli e Arianna Cecchini, segretario Germano Corrado, tesoriera Daniela Caso. Una squadra che unisce sensibilità ed esperienze diverse, con l’obiettivo comune di costruire occasioni di partecipazione e socialità per la comunità.

Liberamente, già operativa, sta lavorando ai prossimi appuntamenti: dalle passeggiate nei quartieri della città a iniziative pubbliche e momenti di confronto che saranno presentati nelle prossime settimane. L’idea di fondo è quella di promuovere una cittadinanza attiva, valorizzare i luoghi e le persone, creare occasioni di incontro e dialogo.

«Liberamente nasce non contro qualcosa o contro qualcuno, ma per qualcosa – spiegano dall’associazione –: per la nostra città, per i nostri cittadini. Ci interessa più fare che disfare, costruire spazi di partecipazione e proporre iniziative utili e inclusive».

L’associazione resta a disposizione di tutti i cittadini nella sede di via Manzoni 2 e attraverso i propri canali social, dove è possibile chiedere informazioni, avanzare proposte o semplicemente conoscere le attività in programma.

Un progetto giovane, che punta sull’energia dei soci e sulla collaborazione con la città, con l’obiettivo di contribuire in modo positivo alla vita culturale e sociale del territorio.