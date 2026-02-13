“Cooking Quiz”: due Istituti alberghieri maremmani conquistano la finale nazionale

Grosseto. Formazione, sfida e innovazione: il “Cooking Quiz” 2026 è entrato nel vivo a Grosseto e Massa Marittima.

Gli studenti e le studentesse dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto e dell’Iis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto.

Le giornate si sono arricchite ulteriormente grazie alle masterclass firmate Alma – Scuola internazionale di cucina italiana – con lo chef Federico Vigilante, che ha coinvolto attivamente le classi di Grosseto e Massa Marittima con una lezione su “Tecniche di cottura”, e l’Alma Ambassador Simone Ulivi, che ha tenuto alta l’attenzione delle classi di Massa Marittima parlando di “Nuovi trend del mondo food&beverage”.

Al termine delle tappe, le classi del “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto 3^A e 4^A, indirizzo Enogastronomia, e 4^A e 3^A, indirizzo Sala-Vendita, e le classi del “Bernardino Lotti” di Massa Marittima 3^E e 4^E, indirizzo Enogastronomia ,e 4^F e 3^F, indirizzo Sala-Vendita, hanno conquistato il pass per la finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, all’Auditorium Paganini.

La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta città creativa Unesco per la gastronomia, come sede della finalissima offrirà agli studenti l’opportunità di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio nel cuore del made in Italy agroalimentare: il prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e la trasformazione del latte.

Grande entusiasmo anche nelle parole dei docenti delle scuole coinvolte: “È stata un’esperienza molto motivante – ha dichiarato la professoressa Federica Corradi, dell’Isis ‘Leopoldo II di Lorena’ -, ho visto i ragazzi davvero interessati e partecipi. Dopo la lezione hanno acquisito nuove competenze e sviluppato un forte spirito di squadra. Ritengo sia un’iniziativa da riproporre, perché ha saputo coinvolgerli e stimolarli in modo significativo.

“Anche quest’anno abbiamo il piacere di ospitare nella nostra scuola il progetto didattico ‘Cooking Quiz’ – ha dichiarato il professor Marco Buccianti, dell’Iis ‘Bernardino Lotti’ -, che da dieci anni accompagna le nostre attività formative. Un’iniziativa che ci consente di proporre una didattica interattiva, aggiornata e al passo con i tempi e con i nostri studenti. Grazie alla partecipazione degli esperti esterni di Alma e a un approccio dinamico alla lezione, i ragazzi si divertono, partecipano attivamente, sono fortemente coinvolti e, soprattutto, acquisiscono nuove competenze utili per il loro futuro professionale”.

L’edizione 2026 rappresenta un traguardo importante per il progetto, che celebra dieci anni di attività, confermandosi come uno dei format educativi più apprezzati nel settore della formazione alberghiera, con il coinvolgimento annuale di oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa.

In palio per le classi vincitrici una giornata di alta formazione presso Alma – Scuola internazionale di cucina italiana e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe.

Il “Cooking Quiz” è un progetto didattico di Plan Edizioni, diretto e coordinato da Peaktime, con il supporto del comitato scientifico composto da Alma – Scuola internazionale di cucina italiana, Federazione italiana cuochi (Fic) e Nazionale italiana cuochi (Nic). L’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. e Aeht ed è patrocinata da Confartigianato Alimentazione, Cna agro-alimentare e Coldiretti.

A rafforzare il valore formativo del “Cooking Quiz” contribuisce anche il sostegno di importanti partner che hanno scelto di affiancare il progetto condividendone i valori e l’impegno educativo. Tra i partner che sostengono l’edizione 2026 Assogi, Ballarini, Consorzio nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di Tutela Soave, Consorzio di tutela di Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, Consorzio Pomodoro San Marzano Dop, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, Consorzio del prosciutto di Parma, Ferron Antica e rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio Formaggio Dop, Olio Garda Dop, Orogel, Zwilling. L’evento finale del “Cooking Quiz” ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, partner istituzionale che fornisce un sostegno morale.