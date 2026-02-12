Home GrossetoTurismo: l’ambito Maremma Toscana Area Sud protagonista alla Bit di Milano
GrossetoNotizie dagli Enti

Turismo: l’ambito Maremma Toscana Area Sud protagonista alla Bit di Milano

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 31 views

Grosseto. La comunità dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud ha partecipato alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, tra i principali appuntamenti del settore a livello nazionale e internazionale, per promuovere il nostro territorio e rafforzarne la visibilità sui mercati turistici.

All’interno dello stand regionale di Toscana Promozione Turistica era presente un rappresentante della Dmo (Destination management organization) della Comunità di Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud Carlo Gistri, che ha presentato la destinazione, illustrandone le eccellenze e le opportunità.

La Dmo, attiva dal 2018, riunisce i 14 Comuni dell’ambito, tra cui il Comune di Grosseto (ente capofila), Seam Spa e tour operator locali selezionati con l’obiettivo di creare sinergie e incrementare l’incoming del nostro territorio.

“La partecipazione alla Bit – dichiara l’assessore al turismo Riccardo Megale conferma l’impegno condiviso per valorizzare e far crescere la Maremma Area Sud. È un’occasione importante per promuovere le nostre eccellenze, rafforzare i rapporti con gli operatori del settore e sostenere concretamente il lavoro delle imprese turistiche del territorio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Neuropsichiatria infantile: la Asl al lavoro per snellire...

Referendum sulla giustizia: Fratelli d’Italia in piazza per...

San Valentino: il vescovo Bernardino celebra la Messa...

Immigrazione, Rossi: “Con Governo Meloni più espulsioni, difesa...

Comunicazione e linguaggio inclusivo: corso di formazione per...

Corridoio Tirrenico, Bai: “Dal Governo tagli inaccettabili, ripristinare...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: