Turismo: l’ambito Maremma Toscana Area Sud protagonista alla Bit di Milano

Grosseto. La comunità dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud ha partecipato alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, tra i principali appuntamenti del settore a livello nazionale e internazionale, per promuovere il nostro territorio e rafforzarne la visibilità sui mercati turistici.

All’interno dello stand regionale di Toscana Promozione Turistica era presente un rappresentante della Dmo (Destination management organization) della Comunità di Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud Carlo Gistri, che ha presentato la destinazione, illustrandone le eccellenze e le opportunità.

La Dmo, attiva dal 2018, riunisce i 14 Comuni dell’ambito, tra cui il Comune di Grosseto (ente capofila), Seam Spa e tour operator locali selezionati con l’obiettivo di creare sinergie e incrementare l’incoming del nostro territorio.

“La partecipazione alla Bit – dichiara l’assessore al turismo Riccardo Megale – conferma l’impegno condiviso per valorizzare e far crescere la Maremma Area Sud. È un’occasione importante per promuovere le nostre eccellenze, rafforzare i rapporti con gli operatori del settore e sostenere concretamente il lavoro delle imprese turistiche del territorio”.