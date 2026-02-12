Tornano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: appuntamento con i Vesuvio Swingers

Grosseto. Sabato 14 febbraio, alle 17.00, l’auditorium “Carlo Cavaleri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio di Cristofano, ospita un nuovo appuntamento della stagione concertistica promossa dalla Fondazione Grosseto Cultura.

Protagonisti saranno i Vesuvio Swingers, gruppo che propone una rilettura in chiave jazz e swing della tradizione musicale napoletana.

I concerti sono riservati ai soci della Fondazione Grosseto Cultura. In occasione degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 5 euro.

Il concerto

La formazione è guidata dal docente Michele Makarovic alla tromba, al flicorno soprano e curatore degli arrangiamenti e della direzione artistica, con Agostino Ragosta nel ruolo di voce solista. Completano l’ensemble Andrea Coppini al sax tenore e soprano, Angelo Fucci al contrabbasso, Dino Cocco alla chitarra e Antonio Rinaldi alla batteria e alle percussioni.

Il programma, intitolato “Canta Napoli Swing. Racconti e canzoni da Enrico Caruso a Carosone”, propone un percorso che attraversa alcuni dei brani più rappresentativi della canzone napoletana, dal repertorio ottocentesco, come “la Tarantella napoletana” di Gioachino Rossini, “‘O sole mio”, per citarne alcuni, fino ai celebri brani di Renato Carosone “Pigliate ‘na pastiglia” e “Tu vuò fa’ l’americano”, proposti in arrangiamenti swing.