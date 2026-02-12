San Valentino: il vescovo Bernardino celebra la Messa degli innamorati

Grosseto. Amare è un cammino che si rinnova ogni giorno.

Sabato 14 febbraio, alle 19.30, le Diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello invitano tutte le coppie – fidanzati, sposi e nuove unioni – a vivere un momento di preghiera speciale durante la tradizionale Messa di San Valentino, che si terrà nella Cattedrale di Grosseto.

Non è solo un’occasione per celebrare l’amore romantico, ma un invito a riflettere sull’amore che si fonda su fede, impegno e cura reciproca.

“La figura di San Valentino, protettore degli innamorati, ricorda che l’amore non è solo un’emozione, ma una scelta quotidiana. Un amore che, come insegnano le Scritture e l’esempio del santo, cresce e si fortifica nel dono reciproco. Un appuntamento ormai tradizionale, che ogni anno coinvolge le coppie, per rinnovare insieme la propria vocazione matrimoniale sotto lo sguardo di Dio – si legge in una nota delle due Diocesi -. Presieduta per la prima volta dal Vescovo Bernardino, la Messa sarà un momento di comunione e riflessione, pensato per ogni coppia che desidera vivere l’amore come cammino spirituale e condivisione. Una vera occasione per fermarsi, per pregare insieme e per riscoprire la bellezza di crescere nell’amore cristiano.