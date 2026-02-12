“Remigrazione e Riconquista”: continua la raccolta di firme per la proposta di legge

Grosseto. Il comitato “Remigrazione e Riconquista” di Grosseto comunica che prosegue la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, avviata online il 30 gennaio e che ha già registrato un significativo riscontro da parte dei cittadini.

La raccolta continuerà ora anche in forma cartacea, per consentire una più ampia partecipazione della cittadinanza.

Sarà possibile firmare il modulo nei seguenti appuntamenti pubblici, presso i gazebo del comitato:

sabato 14 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00, in corso Carducci 87;

domenica 15 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, in via Monterosa 132, nella sede dell’associazione La Deceris.

Il Comitato invita tutti i cittadini interessati a partecipare per far sentire la propria voce.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti presenti ai gazebo durante gli orari indicati.

In caso di pioggia il banchetto di sabato sarà svolto nella sede dell’associazione La Deceris