Raccolta differenziata: le isole ecologiche diventano aree per le utenze non domestiche

Manciano (Grosseto). Per garantire un sistema di raccolta più efficiente e rispondere alle esigenze delle attività economiche locali, le isole ecologiche di Manciano, Montemerano e Saturnia saranno convertite in spazi dedicati alle utenze non domestiche dei centri abitati. L’obiettivo è quello di omogeneizzare i flussi di conferimento e offrire un servizio centralizzato a quelle realtà che non dispongono di aree private idonee all’installazione delle postazioni di raccolta.

Nei mesi scorsi, l’ufficio Ambiente ha promosso una serie di incontri con le attività di somministrazione dei centri urbani. Un confronto costruttivo, che ha permesso di raccogliere necessità e criticità specifiche, utili alla progettazione di un sistema più funzionale e condiviso.

Parallelamente, gli ultimi dati sulla raccolta differenziata confermano il coinvolgimento della comunità: negli ultimi mesi il territorio ha raggiunto picchi del 61%, un risultato significativamente superiore alle percentuali del 2017, quando il dato si attestava intorno al 26%. Un progresso che testimonia l’impegno dei cittadini nonostante le complessità logistiche di un’area vasta e articolata come quella del Comune di Manciano.

Sul fronte della tutela ambientale, l’amministrazione ribadisce la necessità di comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti, ricordando che azioni scorrette non solo danneggiano l’ambiente, ma contribuiscono anche all’aumento dei costi del servizio. È già in corso una campagna contro gli abbandoni, che nelle prossime settimane vedrà un ulteriore potenziamento grazie alla collaborazione tra ispettore ambientale, ufficio Ambiente e Polizia municipale.

Infine, tutte le attività situate nei centri urbani che necessitano di un servizio centralizzato sono invitate a contattare l’ufficio preposto al numero 0564.625391 per concordare la propria modalità di utilizzo.

