Home Colline MetallifereDimissioni Faenzi, Scarlino Futura: “Passaggio di testimone con Biagiucci nel segno della continuità”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Dimissioni Faenzi, Scarlino Futura: “Passaggio di testimone con Biagiucci nel segno della continuità”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino Futura desidera esprimere “un profondo e sentito ringraziamento a Monica Faenzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali dal ruolo di consigliera comunale”.

“A Monica va il nostro riconoscimento per l’impegno profuso in questi mesi: la sua esperienza politica, la sua determinazione e la sua visione sono state risorse preziose per il nostro gruppo – continua la nota del gruppo –. In questo momento di transizione, vogliamo rivolgere un pensiero di gratitudine anche a Enrico Pastorelli, primo dei non eletti. Enrico ha scelto di rinunciare all’incarico per impegni lavorativi. A lui va il merito di aver affrontato la sfida elettorale con estrema dedizione e di aver dimostrato, ancora una volta, un grande senso di responsabilità verso il gruppo. Anche se non siederà tra i banchi del Consiglio, siamo certi che il suo supporto continuerà a essere un valore aggiunto per noi”.

“Con l’uscita di Monica Faenzi e la rinuncia di Enrico Pastorelli, diamo il nostro più caloroso in bocca al lupo a Ilenia Biagiucci. Ilenia assume questo incarico con spirito di servizio, pronta a dare voce ai cittadini e a contribuire attivamente ai lavori dell’assemblea cittadina – termina il comunicato -. Siamo certi che la sua energia e la sua preparazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che attendono Scarlino nel prossimo futuro”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Arte Stella”: ecco le vincitrici del concorso 2025

Piano strategico nazionale per le aree interne: se...

Incidente stradale: camion carico di cippato si ribalta,...

Sanità, L’Alternativa: “Ambulatori fantasma nelle frazioni, promesse disattese...

Imposta di soggiorno, Lega e Forza Italia: “Fiducia...

La Lega commemora le vittime delle foibe: inaugurata...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: