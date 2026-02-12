Dimissioni Faenzi, Scarlino Futura: “Passaggio di testimone con Biagiucci nel segno della continuità”

Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino Futura desidera esprimere “un profondo e sentito ringraziamento a Monica Faenzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali dal ruolo di consigliera comunale”.

“A Monica va il nostro riconoscimento per l’impegno profuso in questi mesi: la sua esperienza politica, la sua determinazione e la sua visione sono state risorse preziose per il nostro gruppo – continua la nota del gruppo –. In questo momento di transizione, vogliamo rivolgere un pensiero di gratitudine anche a Enrico Pastorelli, primo dei non eletti. Enrico ha scelto di rinunciare all’incarico per impegni lavorativi. A lui va il merito di aver affrontato la sfida elettorale con estrema dedizione e di aver dimostrato, ancora una volta, un grande senso di responsabilità verso il gruppo. Anche se non siederà tra i banchi del Consiglio, siamo certi che il suo supporto continuerà a essere un valore aggiunto per noi”.

“Con l’uscita di Monica Faenzi e la rinuncia di Enrico Pastorelli, diamo il nostro più caloroso in bocca al lupo a Ilenia Biagiucci. Ilenia assume questo incarico con spirito di servizio, pronta a dare voce ai cittadini e a contribuire attivamente ai lavori dell’assemblea cittadina – termina il comunicato -. Siamo certi che la sua energia e la sua preparazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che attendono Scarlino nel prossimo futuro”.