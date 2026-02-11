Reputazione turistica: Toscana prima regione in Italia

Prima in Italia, seguita da Trentino-Alto Adige e Sicilia. La Toscana si conferma al vertice della classifica ideata e stilata da Demoskopica che misura la reputazione dei sistemi turistici regionali valutando visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, loro social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell’offerta ricettiva e culturale.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras.

“Il primato della Toscana nella reputazione turistica non è un caso – ha commentato Giani -, ma il risultato di una strategia che unisce qualità dell’offerta, identità dei territori e capacità di ascolto della domanda. La distanza dal Trentino-Alto Adige è minima e questo ci stimola a migliorare ancora. Il merito va agli operatori, ai cittadini e a chi ogni giorno racconta il meglio della Toscana. Continueremo a investire su cultura, accoglienza e innovazione per far sì che questa regione non sia solo una meta, ma un’esperienza unica”.

“Sappiamo di essere una delle regioni più ricercate e cliccate – ha aggiunto Marras – e insieme a Comuni ed operatori stiamo lavorando sempre di più per posizionarci al meglio e costruire un’offerta sempre più diversificata e soprattutto sostenibile. Ormai lo scenario è completamente mutato. Oggi la pianificazione di un viaggio, di una vacanza, avviene con strumenti che si basano sui dati raccolti sul web e con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Quelli che abbiamo a disposizione, raccolti grazie al portale Visittuscany, ci aiutano a calibrare l’offerta, a comprendere i comportamenti dei turisti, a individuare le azioni per orientarli nelle scelte”.