Il coordinamento per la pace scende in piazza: “No alla repressione della libertà di insegnamento”

Grosseto. “In questo momento in cui stiamo procedendo a grandi passi verso la fascistizzazione istituzionalizzata (inasprimento delle misure repressive, schedatura di insegnanti e studenti, concessione di una saletta della Camera ai fascisti per parlare di remigrazione, il ddl antisemitismo, l’assedio a Cuba…e potremmo continuare), riteniamo che sia giunto il momento di tornare in piazza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento per la pace di Grosseto.

“Quella bella manifestazione per la Palestina aveva segnato un momento di risveglio della nostra città che insieme a tante altre aveva visto la mobilitazione di tanta gente, soprattutto giovani – continua la nota -. Ecco, come coordinamento abbiamo pensato che sia giunto il momento di dare nuovamente ai nostri concittadini l’occasione di farsi sentire. E dobbiamo farlo proprio pensando a quei giovani e quindi alla scuola. Ci sono tanti tipi di guerre da affrontare, ma quella più importante è la guerra al fascismo, all’ignoranza, all’abruttimento in cui stiamo scivolando senza dare una risposta adeguata a ciò che sta succedendo nel mondo a partire da casa nostra.

“L’Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, insieme a ‘Docenti per Gaza’, dal 9 al 13 febbraio ha organizzato una settimana di mobilitazione contro la repressione della libertà di insegnamento che poi culminerà in un presidio – prosegue il comunicato –. Quindi, come coordinamento per la pace venerdì 13 febbraio, alle 16.30, saremo in piazza Socci sperando che vengano anche tanti studenti e tanti insegnanti. Palestina, Ucraina, Venezuela, Iran…tante cause per cui agitarsi, ma c’è anche una guerra subdola in casa nostra che sta tentando di toglierci libertà di pensiero e di parola. Che la scuola sia fondamentale lo sanno bene quelli della Leonardo che cercano di insinuarvisi per i loro progetti da industriali delle armi. Ma che la scuola sia importante lo sappiamo bene anche noi, consapevoli che serva un lavoro di lunga lena per ridare un giusto ruolo al pensiero critico”.

“Pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al nostro presidio insieme a tutte le altre forze che vi hanno aderito – termina la nota -: Partito della Rifondazione Comunista, Anpi provinciale, Cobas Scuola, Sinistra Italiana, il Comitato Democrazia costituzionale ed il Partito Comunista Italiano”.