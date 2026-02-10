Scontro tra un’auto e un furgone all’incrocio: due persone ferite

Follonica (Grosseto). Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta sulla vecchia Aurelia, all’altezza del chilometro 31, per un incidente stradale avvenuto in prossimità di un incrocio.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone, che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. A bordo dell’auto viaggiava una donna, già fuori dal mezzo all’arrivo dei soccorritori, mentre sul furgone si trovava un giovane, rimasto all’interno del veicolo.

Quest’ultimo non risultava incastrato, ma lamentava dolori diffusi; è stato quindi assistito e aiutato a scendere dal mezzo dai Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Entrambe le persone coinvolte sono state affidate alle cure dei sanitari e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Gavorrano per i rilievi di competenza.