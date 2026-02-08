Nuovi strumenti urbanistici: la Giunta incontra i cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia avvia la fase di confronto con la cittadinanza sui nuovi strumenti urbanistici del Comune: il Piano strutturale e il Piano operativo.

Il percorso partecipativo, in linea con il periodo di trasparenza, conoscenza e divulgazione degli strumenti urbanistici, rappresenta un’importante occasione di dialogo diretto tra amministrazione e cittadini, con incontri programmati nel capoluogo e in tutte le frazioni.

«Il nuovo Piano strutturale – spiega il vicesindaco Federico Mazzarello –, adottato dal Consiglio comunale il 19 gennaio scorso, è il risultato di un lavoro articolato e condiviso e adesso con questi incontri vogliamo offrire alla popolazione un’occasione di dialogo diretto con l’amministrazione per approfondire i progetti contenuti nel Piano che interessano il nostro territorio. Per ognuna delle frazioni, e per il capoluogo, sono state individuate strategie di sviluppo specifiche, che è fondamentale portare all’attenzione di tutti. Gli incontri pubblici rappresentano quindi un ulteriore momento di ascolto e confronto, per accompagnare la cittadinanza nella comprensione dei nuovi strumenti urbanistici e raccogliere osservazioni e proposte utili alle fasi successive del percorso».

Il primo incontro pubblico sarà giovedì 19 febbraio con i cittadini di Tirli.

«Condividere e confrontarci – conclude la prima cittadina Elena Nappi – con la cittadinanza è la modalità operativa che portiamo avanti da anni per far in modo che tutti si sentano protagonisti delle scelte effettuate sul proprio territorio, sempre nel rispetto delle norme e dei vincoli presenti, diventando consapevoli di ciò che si può fare e di ciò che non è possibile realizzare, proponendo attività migliorative per ogni zona del Comune».

Calendario degli incontri