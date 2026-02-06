Home GrossetoLotta al bullismo e al cyberbullismo: gazebo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in centro
Lotta al bullismo e al cyberbullismo: gazebo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in centro

L'iniziativa è in programma sabato 7 febbraio

di Redazione
Grosseto. In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, il circolo comunale di Fratelli d’Italia “Mirco Butelli” e la federazione provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto annunciano l’allestimento di un gazebo tematico sabato 7 febbraio, dedicato alla sensibilizzazione su un tema di stringente attualità.

“Questa ricorrenza – dichiarano in una nota congiunta Lorenzo Lauretano e Luca Vitalerappresenta un momento fondamentale di riflessione su una problematica che colpisce con frequenza allarmante le nuove generazioni. I dati attuali delineano infatti un quadro preoccupante, rivelando che circa il 60% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un episodio di bullismo”.

“Di fronte a tale scenario – prosegue la nota si ritiene doveroso informare la cittadinanza circa le recenti tutele normative introdotte per sostenere chi soffre in silenzio. Un passo decisivo è stato compiuto dal Governo Meloni nel 2024 con l’equiparazione tra bullismo e cyberbullismo, un intervento necessario per colmare un vuoto legislativo ormai insostenibile. A questo si è aggiunto il recente decreto legislativo volto specificamente a contrastare e ridurre i fenomeni degenerativi all’interno del contesto scolastico”.

“L’iniziativa prevista per sabato si pone l’obiettivo di offrire un presidio di informazione rivolto a tutte le fasce d’età, promuovendo una cultura della responsabilità e della prevenzione”, termina la nota di Vitale e Lauretano.

L’appuntamento è fissato in corso Carducci (zona Chalet), dalle 10 alle 19, per incontrare i cittadini e approfondire le novità normative e sociali sul tema.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: