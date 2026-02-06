Intervento Prefettura, Follonica a Sinistra: “Approssimazione e arroganza del Comune”

Follonica (Grosseto). Follonica a Sinistra denuncia “con forza la gestione approssimativa, arrogante e politicamente irresponsabile dell’amministrazione comunale, che ancora una volta dimostra di non essere all’altezza del ruolo che ricopre, mettendo a rischio risorse, opere e credibilità istituzionale della città”.

“Le censure della Prefettura sulla variazione di bilancio approvata dalla maggioranza non sono un dettaglio, né una questione per addetti ai lavori: sono il segnale politico evidente di un modo di amministrare superficiale, frettoloso e privo di rispetto delle regole, che rischia di compromettere investimenti fondamentali per Follonica – continua la nota di Follonica a Sinistra -. La maggioranza ha scelto deliberatamente di forzare i tempi e i passaggi istituzionali, ignorando le segnalazioni dell’opposizione e procedendo comunque alla votazione di una delibera palesemente fragile. Un atto di arroganza politica che dimostra come il confronto democratico e il ruolo del Consiglio comunale siano stati considerati un ostacolo, anziché una garanzia”.

“Non si può far finta di nulla: chi ha votato quella delibera se ne assume oggi una responsabilità politica piena e diretta – sottolinea il comunicato -. I consiglieri e le consigliere di maggioranza che hanno partecipato a quella votazione non possono nascondersi dietro la disciplina di partito o la fretta imposta dall’amministrazione. Quando un atto viene pubblicamente censurato da un’istituzione dello Stato, è legittimo chiedersi chi pagherà per questo errore amministrativo e politico. Chi risponderà del tempo perso, delle opere bloccate, dell’incertezza creata? Chi si assumerà la responsabilità di aver esposto la città a un danno concreto per pura superficialità e per la presunzione di poter ignorare regole e istituzioni senza conseguenze?”.

“Follonica merita un’amministrazione capace, seria e rispettosa – termina la nota -. Non una maggioranza che governa a colpi di forzature, mettendo a rischio il futuro della città”.