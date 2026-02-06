Impronta ecologica, antichi mestieri e pesca: incontro e documentari alla Mediateca digitale

Grosseto. Prosegue il viaggio della Mediateca digitale della Maremma tra i documentari dedicati al mare, alla pesca e all’ambiente. Domani, sabato 7 febbraio, a partire dalle 17.00, i locali di Chiasso delle Monache ospiteranno un pomeriggio di riflessione e cinema, tra impronta ecologica e antichi mestieri in estinzione.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà con un incontro a cura di Ccibo Maremma dedicato all’impronta ecologica. Attraverso un’attività interattiva, i presenti potranno calcolare “quante terre consumiamo”, riflettendo sull’impatto ambientale delle proprie azioni quotidiane e sulla necessità di adottare stili di vita più rispettosi del pianeta.

A seguire, intorno alle 17.30, le proiezioni di Agridoc, la sezione di Clorofilla dedicata ad agricoltura e pesca, realizzata insieme alla Festa del cinema di mare, Kansassiti, Ccibo Maremma e Le vie dell’orto, si apre con il documentario breve “Dal pelo dell’acqua in giù” (8 minuti) di Davide Guerra e Lucas Berardi. Il lavoro di Guerra e Berardi racconta la vita di un pescatore che, attraverso i suoi ricordi, affronta i temi del futuro del lago e del suo antico mestiere, entrambi legati al cambiamento climatico e in bilico tra la sopravvivenza e l’oblio.

Subito dopo “In perpetuo” (88 minuti) di Federico Barassi, presentato al Festival dei Popoli e a Cinemambiente. Il documentario si interroga sulla vita degli ultimi conoscitori di un’antica pratica di pesca che oggi sta scomparendo: la pesca con il trabucco. Girato interamente sulle coste del Gargano – più precisamente tra Peschici e Vieste – il documentario racconta la quotidianità degli ultimi mastri trabucchisti rimasti e dei loro eredi. Con l’approccio del cinema di osservazione i trabucchi diventano il microcosmo dove tutto avviene e dove il ritmo delle giornate è scandito costantemente dal rapporto tra l’uomo e un mare tanto generoso quanto impietoso e distruttivo. “In perpetuo” vuole sollevare alcune riflessioni sul rapporto tra passato, presente e futuro, interrogandosi sul concetto di tramandare di generazione in generazione. I quattro personaggi con uno sguardo rivolto verso l’orizzonte del mare riflettono sulla sopravvivenza incerta di questi antichi macchinari che resistono al sopraggiungere della loro fine ancorati a quegli scogli da secoli.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente Aps con Kansassiti, Mmd – Mediateca digitale della Maremma, Clan, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, Cai Grosseto, Arci, QB, Festa del Cinema di mare. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell’Otto per Mille Chiesa valdese, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Dove: MediatecadDigitale della Maremma, in Chiasso delle Monache 9/11, a Grosseto.

Quando: sabato 7 febbraio alle 17.00.

Ingresso: con tessera Kansassiti (5 euro sottoscrivibile direttamente sul posto).