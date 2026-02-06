Il Pd: “Intervento della Prefettura certifica incapacità dell’amministrazione”

Follonica (Grosseto). “Per la seconda volta la Prefettura di Grosseto interviene per correggere le decisioni approvate dal Consiglio comunale di Follonica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd della città del Golfo.

“A poco meno di metà mandato non possiamo accettare che debbano ancora imparare e con questa scusa giustifichino errori ed imbavaglino l’opposizione. Alle carenze amministrative aggiungono l’arroganza dell’ignoranza – continua la nota -. Ci vogliono far credere pericolosamente che le regole possono essere aggirate con l’urgenza se non sono in grado di rispettarle. L’esperta opposizione indica loro l’errore, ma l’arroganza di aver ragione non ascolta ed obbliga i nostri consiglieri a rivolgersi agli enti preposti per ristabilire un controllo democratico degli atti. Il Partito Democratico di Follonica esprime piena solidarietà, convinto appoggio e sincero sostegno a tutte le consigliere e i consiglieri di opposizione che dimostrano serietà, coerenza e senso delle istituzioni. La loro scelta di non avallare una forzatura grave, anche a costo di esporsi ad attacchi e strumentalizzazioni, merita riconoscenza e rispetto”.

“L’approvazione della variazione di bilancio in Consiglio comunale il 28 novembre è un atto di arroganza amministrativa e politica – sottolinea il Pd -. Non è un errore tecnico, ma un metodo di governare il Comune forzando le regole, azzerando il confronto e svuotando il ruolo del Consiglio comunale. Con rammarico, chi all’interno del Consiglio comunale dovrebbe garantire il democratico svolgimento delle sedute e tutelare l’opposizione è assente nella presenza, per fortuna dei cittadini è presente la Prefettura di Grosseto. Intervenire sul bilancio comunale in modo non trasparente od accelerato indebolisce il dialogo e trasforma l’aula consiliare in una sede di ratifica. Piegare le regole agli interessi della maggioranza mette in discussione il principio di rappresentanza democratica. L’atteggiamento dell’opposizione rappresenta un esempio di come il ruolo consiliare debba essere esercitato: con rigore, responsabilità e attenzione esclusiva all’interesse pubblico”.

“Follonica merita un’amministrazione che rispetti le regole, valorizzi il confronto democratico ed operi con trasparenza e correttezza. Su questi principi il Partito Democratico continuerà a impegnarsi con determinazione, al fianco dell’opposizione consiliare e di tutte le cittadine e i cittadini per restituire credibilità ed autorevolezza alla città – termina il comunicato -. Difendere la democrazia locale non è una battaglia di parte, ma una responsabilità collettiva da cui dipende la qualità stessa della vita pubblica”.