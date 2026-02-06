Home Costa d'argentoCorso di lingua italiana per stranieri: è ancora possibile iscriversi
Costa d'argentoScuolaScuola Grosseto

Corso di lingua italiana per stranieri: è ancora possibile iscriversi

È possibile presentare la domanda di partecipazione al corso promosso dal Centro provinciale istruzione di Grosseto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Capalbio (Grosseto). Grazie alla collaborazione tra il Centro provinciale istruzione adulti di Grosseto (Cpia 1) e il Comune di Capalbio, è possibile ancora iscriversi al corso di lingua italiana per stranieri di livello base (A1 e A2) e di livello intermedio (B1 e B2).

“Invitiamo le persone interessate – ha commentato Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – a cogliere quest’opportunità. Parlare e comprendere la nostra lingua è fondamentale per lavorare e vivere nel nostro Paese”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito www.cpia1grosseto.edu.it oppure rivolgersi allo ufficio Scuola del Comune di Capalbio.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lotta al bullismo e al cyberbullismo: Comune e...

Rifiuti, apre il nuovo centro di raccolta: presto...

Nuovi libri per la biblioteca comunale: a sceglierli...

Ristoranti, stabilimenti balneari, negozi e non solo: ecco...

Torna la Borsa mercato lavoro: ecco come partecipare

“Fuori classe”: al via il servizio gratuito di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: