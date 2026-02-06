Castel del Piano di nuovo Comune montano, il Pd: “Il territorio vince, il Governo fa marcia indietro”

Castel del Piano (Grosseto). Il Governo ha rivisto i parametri per la classificazione dei Comuni montani e Castel del Piano rientra nuovamente tra i territori riconosciuti come montani.

Il risultato è arrivato dopo una mediazione nella Conferenza Stato-Regioni, ma è anche il frutto del lavoro coordinato del Pd a tutti i livelli: dalla mobilitazione del Pd Amiata Grossetana, all’azione degli amministratori locali, fino al lavoro parlamentare dell’onorevole Marco Simiani.

“È una vittoria importante per Castel del Piano e per l’Amiata – commenta Federico Badini, Coordinatore del Pd dell’Amiata grossetana -. Si tratta di un risultato che premia la nostra mobilitazione e dimostra che quando il territorio si muove compatto, con il sostegno delle istituzioni regionali e nazionali, si ottengono risultati concreti. I nuovi parametri ci premiano, anche se continuano a non tenere conto delle caratteristiche sociali ed economiche delle aree interne. Da questo orecchio il Governo proprio non ci sente”.

Il Pd dell’Amiata grossetana ringrazia tutti coloro che si sono battuti per questa causa, i sindaci, la Regione Toscana, l’onrevole Simiani: “Ma non possiamo abbassare la guardia: la battaglia per le aree interne continua, perché il disegno complessivo del Governo Meloni resta quello di abbandonare i territori interni”.

“Grazie a una durissima battaglia del Partito Democratico e delle opposizioni, i Comuni classificati come montani passano dai 2.844 previsti inizialmente dal Ministro Calderoli a 3.715. Un risultato significativo che riguarda da vicino anche la provincia di Grosseto, dove Comuni come Castel del Piano, Sorano e Semproniano rischiavano di essere esclusi in modo del tutto illogico dai territori montani, con conseguenze pesantissime sui finanziamenti e sui servizi essenziali. In queste settimane abbiamo spiegato in ogni sede istituzionale che i criteri contenuti nella legge erano profondamente sbagliati e non rispecchiavano la realtà dei territori”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sui nuovi parametri della Legge sulla Montagna.

“Calderoli ha scelto di non accogliere nessuna delle nostre proposte emendative ed è stato costretto a una clamorosa marcia indietro solo dopo il braccio di ferro con le Regioni. È stato così sventato il tentativo di privare centinaia di Comuni delle risorse fondamentali per la montagna e le aree interne. Ora il Governo faccia un passo indietro anche sul dimensionamento scolastico, che rischia di condannare alla chiusura le scuole delle aree interne. Continueremo a difendere territori come quelli dell’Amiata e delle Colline del Fiora, che non sono zone da abbandonare, ma una grande occasione di sviluppo per l’intero Paese”: conclude Simiani.

“La revisione dei parametri arriva dopo settimane di mobilitazione: la mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana (con il voto contrario del centrodestra), le proteste di amministratori e territori, il lavoro parlamentare hanno costretto il Governo a fare un passo indietro – termina la nota del Pd –. Restano però aperte le questioni di fondo: il Fondo per la montagna resta inadeguato (85 milioni alle Regioni rispetto ai 200 previsti), la legge sulla montagna rimane insufficiente, le scelte sugli accorpamenti scolastici continuano a minacciare i presidi territoriali, le politiche per le aree interne continuano a essere marginali nell’agenda del Governo Meloni. Il Pd dell’Amiata grossetana continuerà a vigilare e a battersi per Castel del Piano, per l’Amiata, per tutte le aree interne. Perché un risultato importante non cancella un disegno politico che continua a penalizzare i nostri territori”.

Il commento del sindaco di Castel del Piano

“Castel del Piano rientra a pieno titolo tra i Comuni montani perché l’analisi fatta inizialmente dal Governo era sbagliata – afferma il sindaco Cinzia Pieraccini -. La revisione del decreto che riporta il nostro Comune nell’elenco dei Comuni montani non deve essere vissuta come una concessione, ma semplicemente come il riposizionamento di Castel del Piano là dove deve stare: all’interno di un perimetro che individua quest’area come parte integrante di quell’insieme di territori che affrontano quotidianamente le difficoltà tipiche della montagna.

Sarebbe stato illogico escludere Comuni come il nostro da una classificazione che serve proprio a contrastare la marginalità e a inserire queste realtà nelle facilitazioni previste per le aree interne. Non eravamo contrari alla revisione in sé che considero necessaria, ma al modo in cui era stata impostata.

La battaglia che abbiamo portato avanti per recuperare questa giusta collocazione andava nella direzione di richiedere allo Stato un’analisi della geografia dei Comuni montani corretta e legittima, anche come riconoscimento del lavoro di tutte quelle aziende che resistono e investono in territori come il nostro.

Castel del Piano vive ogni giorno le difficoltà, ma anche la bellezza che la montagna rappresenta. È quindi giusto che rientri pienamente in questo confine legislativo, indipendentemente dal fatto che il territorio comunale si estenda anche a quote altimetriche inferiori rispetto alla vetta”.

Il commento del presidente dell’Unione Comuni Amiata Grossetana Federico Balocchi

Castel del Piano e Semproniano rientrano entrambi nella nuova classificazione di “Comuni montani” secondo l’elenco ufficiale diffuso ieri al termine della Conferenza unificata, mentre nella prima bozza di Dpcm dello scorso dicembre risultavano tra i tanti Comuni d’Italia esclusi, sulla base dell’applicazione di parametri particolarmente stringenti che sono stati adesso rivisti dal Governo.

L’Unione dei Comuni era intervenuta pubblicamente il 23 dicembre scorso, esprimendo una netta contrarietà alla proposta iniziale del nuovo sistema di classificazione, ritenuta inadeguata a rappresentare la reale complessità delle aree montane e dei territori delle aree interne.

Oggi il presidente dell’Unione Federico Balocchi esprime soddisfazione: “Apprezziamo che il Ministro Calderoli abbia ascoltato le proteste e le richieste avanzate dai territori, decidendo di fare un passo indietro rispetto alla prima bozza che era fortemente penalizzante – afferma il presidente dell’Unione Comuni Amiata grossetana -, in quanto località in aree oggettivamente montane e disagiate, spesso collocate a pochi chilometri l’una dall’altra, vedevano applicati criteri completamente diversi pur presentando caratteristiche simili. Adesso tutti i Comuni dell’Unione Amiata grossetana tornano ad essere classificati come montani e questo è un risultato importante. Voglio ringraziare Anci, le Regioni ed i parlamentari che si sono dati da fare per questo risultato. L’auspicio di tutti è che adesso ci sia un impegno forte da parte di Regione e Governo perché, al di là della classificazione formale, sul piano dei fatti si voglia davvero riconoscere i benefici concreti in termini di risorse, opportunità e politiche adeguate per i Comuni montani, per contrastare lo spopolamento, sostenere i servizi e valorizzare le risorse della montagna”.