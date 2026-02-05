“Relazioni necessarie”: concluso il progetto per favorire il benessere dei preadolescenti

Follonica (Grosseto). Si è concluso ieri il progetto “Relazioni necessarie”, proposto dalla Biblioteca della Ghisa di Follonica, un’esperienza che ha coinvolto la classe II E della scuola secondaria di I grado “Arrigo Bugiani” con le professoresse Elisa Toninelli e Marina Torlaschi.

Il progetto prende le mosse dallo spettacolo teatrale dal titolo “Relazioni necessarie” con Valentina Lisi, sotto la regia di Nadia Milani, e nasce in collaborazione con la psicologa psicoterapeuta Vanessa Candela con lo scopo di sviluppare competenze emotive e sociali in preadolescenti e adolescenti nei contesti scolastici e per favorire l’inclusione e il benessere nel gruppo classe.

La scelta della partecipazione a questa attività è stata dettata dalla consapevolezza che sia nel mondo scolastico sia nella vita siano sempre più fondamentali le capacità emotive e sociali.

Gli studenti e le studentesse coinvolti hanno assistito durante il primo incontro allo spettacolo interpretato da Valentina Lisi, animatrice di figure nonché scenografa e costumista, la quale ha messo in scena la vita di una giovane ragazza attraverso un grande e polveroso album di famiglia Pop Up, con fotografie che hanno preso vita e si sono animate attraverso l’utilizzo di sagome e figure di carta, frammenti di vicende familiari fra vizi, manie e stereotipi nei quali possiamo riconoscerci, dai quali possiamo prendere le distanze ma che comunque fanno parte del nostro vissuto.

Nei successivi incontri la psicologa e psicoterapeuta Vanessa Candela ha avvicinato i ragazzi e le ragazze al padre dell’intelligenza emotiva, Goleman, fornendo conoscenze di psicoeducazione per favorire la conoscenza di sé in relazione agli altri per costruire relazioni sane, una competenza che riteniamo necessaria in una Scuola che garantisca il rispetto dei diritti di tutti.

Durante gli ultimi interventi ogni alunno ha realizzato animazioni Pop Up e ha messo in scena delle improvvisazioni tramite l’utilizzo del materiale costruito, condividendo opinioni e impressioni.

Questo progetto ha dimostrato quanto sia efficace l’approccio psicologico integrato con quello esperienziale tramite canali di espressione comunicativa mediata dall’arte.

Un’importante attività che rientra nella modalità di lavoro dei docenti della “Bugiani” di Follonica, dove lo sviluppo delle competenze emotive e sociali sono prioritari per favorire il benessere degli alunni e delle alunne e di conseguenza lo star bene a scuola e nella società.