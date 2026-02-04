Vetri rotti, cassetti aperti, documenti sparsi e tracce di sangue: furto nella sede della Cia

Follonica (Grosseto). Una brutta sorpresa ha accolto i dipendenti della sede di Cia Follonica questa mattina, all’indomani della giornata positiva che ha visto la riconferma di Giancarlo Innocenti alla presidenza Anp.

Alla riapertura degli uffici, il personale si è trovato davanti a una scena di devastazione: vetri rotti, cassetti aperti, documenti sparsi ovunque e tracce di sangue all’interno dei locali.

Il furto è avvenuto con ogni probabilità nelle primissime ore di oggi. I ladri si sono introdotti nella sede presumibilmente alla ricerca di denaro, che però non hanno trovato. Da una prima verifica non risulta mancare alcun materiale: il personale sta ancora effettuando controlli, ma i danni e il dispiacere restano ingenti.

“Si tratta di un gesto grave – dichiara Enrico Rabazzi, direttore di Cia Grosseto e di Agrinvest, società proprietaria dell’immobile – che colpisce un luogo di lavoro e di servizio al territorio. Un atto che crea disagio e che, per le modalità con cui è stato compiuto, ci obbliga anche a riflettere sul malessere che molti vivono. Purtroppo, quanto accaduto rallenta un’attività quotidiana svolta a favore dei cittadini e degli agricoltori”.

Le tracce di sangue rinvenute nei locali lasciano pensare a un’azione improvvisata e violenta, compiuta senza alcun rispetto per un presidio che ogni giorno offre assistenza, tutela e risposte concrete.

Oltre ai danni materiali, ora sarà necessario rimettere in ordine pratiche e documentazione, con un ulteriore danno per chi si rivolge alla struttura per servizi e supporto.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Follonica, che stanno coordinando le attività investigative.