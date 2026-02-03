Ule, l’opposizione: “Struttura del Comune usata per fare campagna referendaria, il sindaco intervenga”

Follonica (Grosseto). “L’Università libera dell’età è definita sul sito istituzionale del Comune di Follonica come una ‘storica istituzione del Comune’ e svolge le proprie attività all’interno di spazi comunali, rivolgendosi a cittadini che vi partecipano con l’aspettativa di prendere parte ad attività culturali e formative in un contesto istituzionalmente neutro”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Giorgieri, Stella, Betti, Ciompi e Pecorini.

“È proprio alla luce di questo ruolo pubblico che riteniamo politicamente e istituzionalmente grave quanto avvenuto il 30 gennaio scorso all’Ule. Un incontro presentato ufficialmente come lectio magistralis sul tema della giustizia riparativa si è infatti trasformato, nei fatti, in un’iniziativa di propaganda a favore del voto Sì al prossimo referendum costituzionale – continua la nota –. Tale carattere politico non era stato dichiarato nella comunicazione rivolta agli iscritti, che faceva anzi riferimento a una generica ‘sorpresa’ su temi di attualità, inducendo i partecipanti a ritenere di assistere a una normale lezione. Successivamente, il rettore dell’Ule ha rivendicato pubblicamente sui social la natura politica dell’intervento e la propria scelta di voto. Riteniamo necessario chiarire che il punto dirimente non è la libertà di espressione individuale, che nessuno intende mettere in discussione. Il nodo centrale è che, anche prima della convocazione formale dei comizi elettorali, l’ordinamento impone alle istituzioni pubbliche il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e corretto utilizzo dei beni pubblici, principi che trovano fondamento nell’articolo 97 della Costituzione. Tali principi vietano che spazi e attività riconducibili al Comune possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per favorire una sola posizione politica o referendaria”.

“Alla luce di quanto accaduto, riteniamo politicamente inaccettabile che una struttura comunale e un’istituzione del Comune di Follonica diventino la sede di una campagna aperta per una sola parte, peraltro presentata come attività formativa. Il Comune è la casa di tutti i cittadini e non può trasformarsi, attraverso le proprie istituzioni e i propri momenti ufficiali, nella casa di una sola posizione politica – sottolineano i consiglieri –. Per queste ragioni abbiamo chiesto al sindaco una presa di posizione chiara e pubblica su quanto accaduto e sull’uso improprio di una struttura comunale e di un contesto istituzionale a fini di propaganda referendaria, non come atto personale o disciplinare, ma come scelta politica e istituzionale volta a ristabilire principi, confini e responsabilità. Abbiamo inoltre richiesto che l’amministrazione chiarisca quali indirizzi intenda assumere affinché, in futuro, le strutture comunali e le istituzioni riconducibili al Comune operino nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, evitando il ripetersi di episodi che rischiano di compromettere la credibilità delle istituzioni cittadine”.

“Quanto accaduto all’Ule ha già generato reazioni e prese di posizione nel dibattito pubblico cittadino, a conferma della rilevanza politica e istituzionale della vicenda e come conferma anche la dura presa di posizione pubblica del comitato per il No referendario cittadino. In assenza di una presa di posizione netta, quanto accaduto rischia di costituire un precedente grave, che indebolisce il ruolo del Comune come garante super partes del confronto democratico – termina il comunicato –. Il sindaco ha preso atto della comunicazione annunciando l’avvio di approfondimenti e riservandosi di fornire un aggiornamento sugli esiti”.