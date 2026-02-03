Commercio ambulante, il Pd: “Il Governo paralizza i mercati, due anni persi”

“Il Governo sta colpevolmente bloccando un intero comparto economico lasciando nel caos Comuni e operatori del commercio ambulante. Sono passati oltre due anni dall’approvazione della norma e ancora mancano indicazioni operative indispensabili per bandire i posteggi e garantire certezza giuridica. Il risultato è un mercato fermo che coinvolge 183mila imprese, il 22 per cento del commercio nazionale, e oltre 11 miliardi di fatturato lasciati nell’incertezza”: è quanto dichiarano i deputati Dem Marco Simiani, Pandolfo, Andrea Gnassi e Vinicio Peluffo sulla discussione della loro interrogazione svolta oggi, martedì 3 febbraio, nell’Aula di Montecitorio.

“Non bastano annunci e tavoli di confronto tardivi: servono atti immediati e tempi certi; oggi i Comuni non possono programmare, le imprese non possono investire e i nuovi operatori sono esclusi. È una responsabilità politica grave, che ricade interamente sul Governo, incapace di dare stabilità a un settore fatto di piccole e piccolissime imprese fondamentali per l’economia locale e per la tenuta sociale dei territori. Il Pd continuerà a incalzare l’esecutivo affinché si sblocchi subito questa situazione e si restituiscano regole chiare e funzionanti al commercio su aree pubbliche”: concludono i deputati.