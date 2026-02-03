Asili nido, al via le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

Massa Marittima (Grosseto). Apriranno martedì 10 febbraio le iscrizioni agli asili nido presenti nel territorio dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere per l’anno educativo 2026/2027 per i bambini che al 31 dicembre 2026 saranno in età compresa tra i 12 e 36 mesi e in regola con le vaccinazioni sanitarie.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 marzo 2026.

Nel territorio dell’Unione sono attivi i seguenti asili nido: “Orso Bruno” (Massa Marittima), “Ciuchino Mandarino” (Tatti, frazione di Massa Marittima), “Bruco Verde” (Valpiana, frazione di Massa Marittima), “Freccia FRECCIA Azzurra” (Roccastrada), “Fumacchio” (Monterotondo Marittimo).

L’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente a partire dal 10 febbraio attraverso il portale telematico al link www.unionecomunicollinemetallifere.it, mediante Spid, nella sezione che si raggiunge attraverso il seguente link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=45&CW=SCUO

Per usufruire dei benefici tariffari è necessario dichiarare il valore Isee (in corso di validità) ed autorizzare l’ufficio a visionarlo mediante l’accesso al portale Inps dedicato.

Accedono di diritto i bambini diversamente abili secondo la Legge 104/92, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico o sociale, attestato dai servizi sociali o sanitari territoriali, che hanno frequentato il nido durante l’anno educativo 2025/26 per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di conferma alla frequenza. Il bando è a disposizione di tutti i cittadini sul sito dell’Unione nella sezione “Asili nido”.

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio associato di Pubblica istruzione dell’Unione di Comuni.

Questi sono i contatti :