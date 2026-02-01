Turismo, Mondei replica alle accuse sulla Consulta: “Confronto continuo e visione condivisa”

Gavorrano (Grosseto). “Respingo con decisione l’idea che l’amministrazione comunale non creda nella partecipazione o che abbia ‘abbandonato’ la Consulta del turismo”.

Francesca Mondei, assessore al turismo del Comune di Gavorrano, replica al gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“La Consulta è stata infatti riunita per discutere l’impiego delle entrate della tassa di soggiorno 2024 e le previsioni di entrata 2025 e nel corso del 2025 sono stati promossi due importanti momenti di confronto – continua la nota –: un incontro con l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras, e uno con il direttore dell’Osservatorio turistico, Alessandro Tortelli, ai quali sono stati chiamati a prendere parte, insieme alla Consulta del turismo, anche i consiglieri comunali e tutti gli operatori del settore. Occasioni concrete di dialogo e approfondimento sugli strumenti di promozione e valorizzazione del territorio e sulle strategie di sviluppo turistico, che dimostrano come il coinvolgimento dell’intero comparto non sia mai venuto meno”.

“E’ evidente che il dialogo dell’amministrazione con il mondo turistico non si esaurisce nelle sole sedute plenarie, ma continua quotidianamente attraverso riunioni e confronti mirati con amministrazioni, operatori ed associazioni, soprattutto in un anno caratterizzato da un impegno serrato per la programmazione del lavoro dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord di cui il Comune di Gavorrano fa parte ed a cui il nuovo Testo unico regionale ha conferito l’esercizio in forma associata delle funzioni di informazione e di accoglienza turistica di tutto il territorio della comunità d’ambito ed i compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche; nonché da iniziative importanti per la promozione della Maremma e per la valorizzazione delle imprese locali – sottolinea l’assessore -. Abbiamo lavorato costantemente in modo operativo con i tutti soggetti coinvolti. Il confronto è un elemento centrale del nostro lavoro, che si è tradotto in numerosi incontri di coprogettazione con operatori ed associazioni e momenti di ascolto su singoli progetti di promozione territoriale e sulle strategie di sviluppo”.

“La Consulta resta uno strumento fondamentale e non è mai stata messa in discussione e sarà convocata appena disponibili i dati definitivi dei flussi turistici e della tassa di soggiorno 2025 (e quindi a breve) per fare il punto sulle attività svolte, condividere i programmi futuri e aprire un confronto sulle prossime strategie di sviluppo turistico del territorio. Premettendo che tutto è sempre migliorabile e che garantiamo un impegno costante in tal senso, non accettiamo lezioni sulla partecipazione da chi riduce un tema così complesso a uno slogan politico e, soprattutto, da chi si propone in modo costantemente strumentale e mai propositivo, dimostrando peraltro di essere poco attento o molto distratto. Ma si sa che a chi si è occupato, come Maule, anche di vicende politiche complicate per il suo partito può essere sfuggito qualche appuntamento sul territorio – termina il comunicato -. Nel frattempo l’amministrazione continua a lavorare con serietà per rafforzare il turismo di Gavorrano, sostenere le imprese e costruire, insieme agli operatori, una visione di lungo periodo per il futuro della nostra comunità”.