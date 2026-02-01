Home AttualitàDoppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoCosta d'argento

Doppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

I lavori sono in programma giovedì 5 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Orbetello (Grosseto). Giovedì 5 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per due interventi di manutenzione sulla rete idrica in via delle Pilacce e in via Paolieri.

I lavori

Per lavori in via delle Pilacce, dalle 8.30 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Aurelia Vecchia, via dei Salici, via del Frassino, via del Melograno, via della Fonte, via della Mortella, via della Quercia, via delle Pilacce, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per l’intervento in via Paolieri, dalle 11 alle 13.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Giovanni Fattori, via Maremmana, via Paolieri, via Pietro Aldi, via Pascucci, via Renato Fucini, via Sicilia, via Stefano Raffei, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, intorno alle 13.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Passo dopo passo per la pace e per...

“Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”: Arturo Marzano...

Sanità, sociale, lavoro: confronto con la Asl e...

Il capo reparto dei Vigili del Fuoco va...

Fornitura per gli esami di colonscopia virtuale: donazione...

Rifiuti speciali abbandonati fuori dai cassonetti: “Comune spenderà...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: