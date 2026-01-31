La biblioteca di storia dell’arte celebra la Festa del tesseramento: il programma

Montemerano (Grosseto). La biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, con l’Accademia del libro, apre le porte ai soci e agli amici domenica primo febbraio alle 15.30 per un evento straordinario, la Festa del tesseramento per il 2026.

La Festa del tesseramento

L’attività delle conferenze e degli eventi, come da tradizione dell’Accademia, ricomincerà dopo la pausa invernale dal mese di marzo. Domenica prossima, invece, sarà l’occasione per conoscersi meglio, accogliere nuovi amici e fare un bilancio dell’anno appena finito. Un anno di attività che ha avuto la partecipazione costante dei soci “storici” e di un pubblico nuovo, che cambia di volta in volta a seconda degli argomenti proposti.

La scelta dei temi trattati nelle conferenze è stata ampliata: accanto ai temi abituali di attualità politica e sociale, di arte e musica, è stato introdotto un nuovo format per far conoscere e apprezzare il ricco patrimonio della biblioteca – più di diecimila volumi – e invitare i cittadini a frequentarla di più. Il nuovo format è “Giù l’artista dallo scaffale”: un venerdì ogni due mesi si individua un artista e lo si racconta utilizzando i libri della biblioteca, sfogliandoli sui cavalletti, proiettando sullo schermo le immagini e coinvolgendo il pubblico.

Per l’occasione della Festa del tesseramento 2026 la storica dell’arte Ersilia Agnolucci farà ammirare Giotto e le sue Storie di San Francesco, di cui quest’anno si celebra l’ottavo centenario della morte. Il racconto, che si snoda negli affreschi lungo la navata della basilica superiore di Assisi, è basato sulla Legenda Maior di San Bonaventura, l’unica biografia di Francesco riconosciuta dall’ordine francescano. Il ciclo giottesco narra la vita del santo con un realismo rivoluzionario, architetture prospettiche e una profonda intensità emotiva quasi prerinascimentale, che si distacca dalla pittura duecentesca.

Seguiranno un intermezzo musicale dal vivo con Jacopo Milanesi e Alessandro Broglietti e un piccolo rinfresco con brindisi.