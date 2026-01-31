Home Colline MetallifereAbbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole: il Comune ottiene 187mila euro
Abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole: il Comune ottiene 187mila euro

Il Comune di Gavorrano si classifica quarto in graduatoria in un bando pubblico

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano ha ottenuto un finanziamento di 187mila euro grazie alla partecipazione a un bando pubblico finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. L’ente si è classificato quarto in graduatoria, risultato che consentirà di intervenire sulla scuola primaria e sulla scuola secondaria di primo grado del capoluogo, migliorandone l’accessibilità e la fruibilità per tutti.

«Si tratta di un risultato molto importante – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri – perché consente di dare risposte concrete a un bisogno reale della nostra comunità scolastica. Rendere gli edifici più accessibili significa garantire pari diritti, maggiore autonomia e ambienti adeguati a studenti, famiglie e personale».

Le risorse ottenute permetteranno di riqualificare l’edificio scolastico, eliminando le barriere architettoniche e rendendo gli spazi più inclusivi e funzionali, in linea con i criteri di accessibilità richiesti dai bandi pubblici.

«Questo finanziamento – prosegue il sindaco – è il frutto di un lavoro costante di progettazione e di ricerca di opportunità di finanziamento. I risultati arrivano quando si costruiscono progetti solidi e si lavora con continuità, anche lontano dai riflettori».

