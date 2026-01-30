Termina la validità della carta d’identità cartacea: come fare per il rinnovo

Follonica (Grosseto). Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, pertanto non saranno più utilizzabili.
La nuova scadenza è stabilita dal Regolamento UE 2019/1157, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.
Quindi, entro la data indicata, è necessario sostituire il documento cartaceo con la carta di identità elettronica.
Il Comune di Follonica consiglia caldamente di non attendere l’ultimo momento, per evitare lunghe attese in coda agli sportelli dell’ufficio Anagrafe, anche perché il rilascio della carta d’identità elettronica non è immediato.
La consegna del documento avviene a cura dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato di norma in sei giorni lavorativi.
Modalità di prenotazione dell’appuntamento:
- telefonicamente, chiamando i numeri 0566.59111 o 0566.59256;
- presso lo sportello Urp del Comune di Follonica (da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45).
Per i cittadini iscritti all’Aire, al momento, è necessario rivolgersi al Consolato territorialmente competente.
Cosa portare:
- una fototessera recente non antecedente a 6 mesi. Si ricorda che non può essere utilizzata la stessa foto della precedente carta d’identità;
- la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, è necessario presentare la denuncia presentata alle Forze dell’Ordine):
- la tessera sanitaria.
Per i cittadini italiani minorenni, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Può presentarsi un solo genitore, purché munito di assenso scritto del genitore “assente” con copia del documento di identità.
Costo per il rilascio: 22,21 euro, pagabili con bancomat/carta di credito o in contanti