“Music & Wine”: un omaggio a Luciano Pavarotti conclude il festival musicale

Grosseto. Dopo i sold-out registrati in occasione di tutti gli appuntamenti precedenti, il festival internazionale “Music & Wine” cala l’asso sulla propria trentaseiesima edizione invernale domenica 1° febbraio, alle 17, al Museo di storia naturale di Grosseto con un affettuoso omaggio al grande e indimenticato Luciano Pavarotti con lo spettacolo “Il sole nella voce”, che vedrà protagonisti il giovane e talentoso tenore napoletano Francesco Fortes Ciotola e la pianista Nadia Testa.

Il concerto

I musicisti proporranno al pubblico gli iconici “cavalli di battaglia” che hanno fatto conoscere e apprezzare il grande tenore modenese dal mondo intero. Un fiume in piena di musica e di emozioni che spazia (proprio come amava fare Pavarotti nei propri concerti) dall’opera fino alla canzone napoletana e internazionale. Un autentico viaggio nel canto che dalle più celebri arie operistiche (quali “La donna è mobile” dal Rigoletto a “E lucean le stelle” da Tosca) arriverà fino agli iconici “O sole mio” , “Marechiaro” e “O paese d’o sole” del repertorio napoletano, passando attraverso classici della canzone italiana e internazionale (quali “Voglio vivere così”, “Mamma”, “Parlami d’amore Mariù”, solo per citarne alcuni) per un’esperienza immersiva, attraverso l’ascolto della musica dal vivo, nel repertorio del belcanto italiano che il mondo ci invidia.

Venendo agli interpreti del pomeriggio musicale, il tenore Francesco Fortes Ciotola nasce a Pozzuoli da padre italiano e madre capoverdiana e intraprende gli studi musicali sotto la guida del baritono Sabatino Raia e del maestro Gianni Desideri, continuando poi il percorso formativo con il basso Danilo Rigosa e il soprano Donata D’Annunzio Lombardi. Ha debuttato nei ruoli di Rodolfo (Bohème, G. Puccini) al Teatro Goldoni di Livorno, raccogliendo successivamente altri grandi successi nei più importanti teatri italiani e anche all’estero (Russia, Kiev, Zurigo, Londra, Mindelo, Capoverde) oltre a risultare vincitore di importanti premi lirici internazionali.

La pianista Nadia Testa si è diplomata in pianoforte nel 1983 al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino con il massimo dei voti e la lode, perfezionandosi successivamente con grandi maestri del pianismo internazionale. Premiata in vari concorsi nazionali ed internazionali, si esibisce regolarmente sia come solista con orchestra che con prestigiose formazioni da camera in varie città italiane e all’estero esibendosi nei Festival più importanti e incidendo svariati Compact Disc, oltre a effettuare registrazioni per la RAai la Televisione Svizzera e per Mediaset.

Anche in questa occasione, al termine dell’evento verranno presentati da “Rosae Maris” i migliori vini del nostro territorio. Questa settimana è la volta delle cantine Ampeleia, Brancaia, La chimera d’Albegna, Podere Cigli, Sequerciani. I posti a sedere al Museo sono limitati e solo su prenotazione all’associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 – anche Whatsapp – email: amiquart@gmail.com). Il costo del biglietto è di 10 euro per gli interi e di 8 euro per i ridotti. I bambini fino ai 10 anni di età entrano gratis.