Cassonetti interrati, l’opposizione: “Cittadini mai coinvolti nelle scelte dell’amministrazione”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo presentato una domanda di attualità in Consiglio comunale per chiedere al sindaco e alla Giunta di fare chiarezza sulla decisione di collocare una postazione di cassonetti interrati in piazza Don Ugo Salti, davanti a Villa Benedetti: una scelta che riteniamo discutibile nel merito e sbagliata nel metodo”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri di opposizione a Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Vogliamo essere chiari: quando le postazioni interrate sostituiscono la raccolta stradale tradizionale rappresentano un passo in avanti, sia in termini di decoro urbano che di funzionalità del servizio – continua la nota –. Ma quando vanno a sostituire la raccolta domiciliare, come nel caso della zona di San Leopoldo, dove attualmente è in essere il porta a porta, non c’è alcun progresso: c’è un passo indietro, che rischia di peggiorare la qualità del servizio e le abitudini virtuose già consolidate. Nel caso specifico, questa collocazione non era prevista nel progetto originario approvato con la Delibera n. 20 del febbraio 2022, ma è stata inserita solo successivamente con la Delibera n. 256 dell’agosto 2025, senza che vi fosse un confronto pubblico, né una discussione preventiva in Consiglio comunale o con i cittadini. Una modifica rilevante che incide su uno spazio delicato della città, dal punto di vista storico, urbanistico e della fruibilità”.

“Riteniamo inoltre necessario fare piena luce sulle ricadute in termini di viabilità: le manovre dei mezzi di raccolta potrebbero comportare modifiche alla circolazione e la perdita di posti auto, in un’area già sensibile per residenti e frequentatori – sottolinea l’opposizione -. Ancora una volta, è mancato il confronto con cittadini e associazioni, sostituito da una vera e propria crociata ideologica contro la raccolta porta a porta, una battaglia che non ha motivazioni tecniche, né dati a supporto e che rischia di produrre scelte peggiori rispetto al sistema attuale”.

“Siamo convinti che avere l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti sia necessario, ma governare significa spiegare le scelte, ascoltare la città e valutare le alternative – termina il comunicato -. Per questo chiediamo all’amministrazione di chiarire le motivazioni tecniche e politiche di questa decisione, di illustrare l’itinerario dei mezzi e le conseguenze sulla viabilità e di aprire finalmente un confronto serio con la comunità per soluzioni che tengano insieme efficienza del servizio, tutela del patrimonio e qualità dello spazio pubblico”.