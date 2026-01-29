Beni culturali, Rossi: “Dal Governo finanziamenti per Cavallerizza ed ex Marraccini”

Grosseto. “Con la firma del decreto che approva il Programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale italiano, il Ministro della cultura Alessandro Giuli conferma l’impegno concreto del Governo Meloni nella tutela, nella riqualificazione, nella manutenzione, nell’arricchimento e nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico e architettonico. La Toscana, con oltre 7,3 milioni di euro di investimenti, è tra le regioni maggiormente coinvolte, e in particolare Grosseto beneficerà di risorse importanti per progetti di grande valore storico”. A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

“Durante la visita a Grosseto dello scorso settembre – ricorda Rossi – il Ministro Giuli aveva già annunciato due progetti che oggi trovano piena conferma e finanziamento attraverso il decreto ministeriale. Il primo riguarda la valorizzazione della Cavallerizza sulle Mura medicee, con il recupero della piazza bassa del Bastione come punto di logistica per iniziative culturali e sportive. L’intervento, per un importo di circa 350mila euro, prevede la realizzazione di container attrezzati, servizi igienici accessibili e camerini per artisti, completando così il progetto dell’arena omonima recentemente recuperata”.

“Il secondo progetto – prosegue Rossi –, finanziato per oltre 250mila euro, interessa invece la riqualificazione dell’ex cinema Marraccini, nel cuore del centro urbano di Grosseto. Il piano prevede il recupero del foyer per ospitare uffici municipali dedicati alla promozione turistica, ponendo le basi per il completo riuso dell’immobile come spazio museale e congressuale: un intervento che restituirà alla città un luogo di incontro, cultura e socialità”.