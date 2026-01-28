Sicurezza stradale, cambia la viabilità nel quartiere: ecco le novità

Home FollonicaSicurezza stradale, cambia la viabilità nel quartiere: ecco le novità
L'intervento vuole rendere più sicura la strada con l'istituzione del senso unico di marcia

Follonica (Grosseto). Sicurezza stradale e mobilità a Follonica: un intervento importante e immediato, questa volta nel quartiere San Luigi, che segue quello già messo in atto a Pratoranieri proprio nei giorni scorsi.

Sono in corso infatti i lavori in via Monte Cevedale – via Monte Bianco, con l’istituzione di un senso unico di marcia in via Monte Cevedale con direzione da via Monte Grappa a via Monte Bianco e con direzione da via Monte Cervino a via Monte Bianco.

“Anche questo intervento, pur essendo in previsione di un più ampio aggiornamento del Piano generale del traffico urbano, è stato ritenuto urgente e necessario per anticipare i tempi e garantire un’immediata maggiore sicurezza – spiegano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini -. Anche in questo caso abbiamo tenuto conto delle segnalazioni arrivate dai cittadini, così come delle indicazioni degli uffici comunali sulle principali criticità da risolvere nell’abitato. E’ un altro segnale importante di ascolto e attenzione nei confronti della città”.

