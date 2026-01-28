La città si prepara per il Carnevale: sfilata nelle piazze e premiazione delle migliori maschere

Home Colline MetallifereLa città si prepara per il Carnevale: sfilata nelle piazze e premiazione delle migliori maschere
Giovedì 12 febbraio, alle 16, in piazza Matteotti, e martedì 17 febbraio, alle 16, in piazza Cavour

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima si prepara ad accogliere il Carnevale 2026 con le iniziative promosse da quattro realtà associative del territorio in collaborazione con il Comune: Proloco, associazione Le Brutte Persone, associazione La Casina di Babbo Natale e Comitato festeggiamenti San Bernardino.

Il programma

Giovedì 12 febbraio, alle 16, in piazza Matteotti e martedì 17 febbraio, alle 16, in piazza Cavour, si terranno le feste in maschera all’aperto con musica e animazione. Il Martedì grasso saranno anche premiate le maschere più belle e originali, con tre premi: miglior maschera individuale, miglior gruppo, miglior coppia.

“Il Carnevale rappresenta un’occasione preziosa per vivere gli spazi cittadini – commenta l’assessore agli eventi e all’associazionismo, Sara Montemaggi –. Grazie al lavoro congiunto delle associazioni, offriamo anche quest’anno due pomeriggi di divertimento valorizzando la creatività e l’originalità delle maschere. Il Comune ringrazia tutte le associazioni coinvolte e tutti i volontari che dedicano tempo ed energie alla comunità”.

