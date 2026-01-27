Il Comune dà in concessione un podere: ecco come presentare l’offerta

Home Colline MetallifereIl Comune dà in concessione un podere: ecco come presentare l’offerta
Pubblicata la procedura ad evidenza pubblica per il podere di Pian d’Alma: l’avviso scade il 27 marzo

di Redazione
Scarlino (Grosseto). È online da oggi il bando per l’affidamento in concessione dell’unità poderale Campo dei Laschi II di Pian d’Alma, podere che fa parte del complesso agricolo forestale regionale Bandite di Scarlino.

La procedura resterà aperta fino a venerdì 27 marzo 2026 e riguarda l’assegnazione della gestione del podere per un periodo di quindici anni, per attività agricole e connesse, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Il bando è pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Scarlino, sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, e sul portale della Banca della Terra.

La documentazione completa contiene tutte le indicazioni sui requisiti richiesti, sulle modalità di partecipazione, sui criteri di valutazione delle offerte e sulle caratteristiche dei terreni e dei fabbricati oggetto della concessione.

L’unità poderale Campo dei Laschi II comprende terreni agricoli e olivetati, oltre a fabbricati rurali.

L’amministrazione comunale anticipa infine che è in fase di pubblicazione anche il bando per l’affidamento in concessione dell’unità poderale Bottonaio I, sempre a Pian d’Alma.

