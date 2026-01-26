Cyberbullismo e uso consapevole di Internet: un incontro dedicato a famiglie e studenti

Follonica (Grosseto). La sicurezza digitale e il contrasto al bullismo online tornano al centro del dibattito pubblico a Follonica.

Martedì 27 gennaio, alle 16.30, nella Sala Tirreno in via Bicocchi 53, si terrà l’incontro informativo dal titolo “Cyberbullismo e uso consapevole di Internet”.

L’evento, organizzato dal Kiwanis Club Follonica e dalla Commissione pari opportunità, con il patrocinio della Città di Follonica, è rivolto ai genitori degli studenti e a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere, prevenire e affrontare le insidie del web, grazie al prezioso contributo tecnico della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato Toscana – Grosseto.

Durante il pomeriggio verranno approfonditi temi cruciali come la definizione di cyberbullismo, le strategie di prevenzione e l’importanza di un uso responsabile dei social network da parte dei minori.

L’intervento dell’assessore

L’assessore alle pari opportunità, Azzurra Droghini, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della sinergia tra le realtà associative e le istituzioni: “Voglio rivolgere un ringraziamento profondo al Kiwanis Club Follonica e alla Commissione pari opportunità per il grande lavoro che stanno portando avanti, con costante dedizione, nei confronti dei nostri giovani e delle loro famiglie. Affrontare il tema del cyberbullismo significa investire nel benessere emotivo e sociale delle nuove generazioni. Grazie a questa collaborazione e al supporto della Polizia di Stato, offriamo alla comunità un’occasione preziosa per fare rete e costruire un ambiente digitale più sicuro e consapevole.”

L’incontro vede la partecipazione degli Istituti comprensivi Follonica 1 e “Leopoldo II di Lorena”, a testimonianza di un impegno corale che coinvolge tutto il mondo della scuola.

Ingresso libero e gratuito