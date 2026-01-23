L’Anpi celebra il Giorno della memoria: il programma delle iniziative

Orbetello (Grosseto). “Insieme contro l’indifferenza – Ieri ed oggi” è il tema del Giorno della memoria di quest´anno, in programma martedì 27 gennaio.

Il programma delle iniziative organizzate dall’Anpi Costa d’Argento si articola in tre eventi.

La mattina parte con un’iniziativa didattica dell´Ipe (Istituto professionale enogastronomico) con il patrocinio del Comune di Orbetello, che si svolgerà all’auditorium dalle 0 alle ore 12, al quale il comitato dell’Anpi Costa d´Argento è stato invitato a partecipare.

Successivamente l’Anpi Costa d´Argento celebra il Giorno della memoria con la piantumazione di un albero in ricordo di Michele Bolgia. Il ferroviere Bolgia, di origini orbetellane, salvò la vita di molti ebrei e di altri prigionieri, che erano destinati alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, spiombando i vagoni che partivano dal tristemente noto binario 1 della Stazione Tiburtina. La cerimonia della piantumazione si terrà alle 12 presso i Giardini aperti, in piazza Cortesini ad Orbetello. Sarà un’azione collettiva, realizzata insieme agli studenti dell´Ipe e dell’Isis “Del Rosso – Da Verrazzano” e sarà aperta al pubblico.

Alla commemorazione sarà presente il nipote di Michele Bolgia, che porta lo stesso nome del nonno. Con la piantumazione dell´albero per Michele Bolgia l’Anpi Costa d´Argento onora la sua “fede antifascista ed i valori così alti di umanità e di solidarietà”. Il comitato della sezione Costa d´Argento esprime “la necessità di guardare il presente, di piantare di custodire gli ideali di libertà, fratellanza e giustizia, che sono patrimonio di una società inclusiva e democratica. Il vero senso della memoria è schierarsi contro l’indifferenza, oggi e sempre, impegnarsi per il presente e per il futuro della nostra comunità. Un appello a restare umani davanti alla sofferenza degli altri, come allora fece Michele Bolgia a rischio della vita”.

Il programma pomeridiano della giornata dedicata alla memoria continua all’auditorium con la proiezione del film “La zona d´interesse”, fissata per le 16.30. L´ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Al termine della proiezione Marta Zappalorto, professoressa di storia e filosofia, aprirà un dibattito sul tema del film, l´indifferenza e la banalità del male. Seguiranno interventi di Alessandro Meo “Sante”, dell´Anpi, sezione Pietro Casciani di Pitigliano e Sorano, presidente di Pitigliano per la Palestina, e di Stefanie Traupe, presidente dell’Anpi Costa d´Argento. A conclusione dell’evento ci sarà la proiezione del corto “Sette bambine ebree”.

Il comitato dell’Anpi Costa d´Argento sostiene “che la Shoah non può essere strumentalizzata ai fini di giustificare altre violenze, altri massacri, altre occupazioni. Mai più significa mai più per tutti, anche per il popolo palestinese le cui orribile sofferenze devono finire. Il messaggio della giornata quindi è l’appello per la parità dei diritti dei popoli, contro il razzismo e il colonialismo, e per una convivenza democratica in pace”.

In occasione dell’iniziativa partirà il tesseramento 2026 dell’Anpi Costa d´Argento (all’auditorium, dalle 16.30 alle 19.30).