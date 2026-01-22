“Il disagio psichico contemporaneo e la sua cura”: una conferenza per sostenere La Farfalla

Grosseto. Sabato 31 gennaio, alle 17.00, nella sede grossetana de La Farfalla – Associazione cure palliative (in viale Giovanni Cimabue n.115), si terrà la conferenza “Il disagio psichico contemporaneo e la sua cura”, un incontro aperto al pubblico con Giancarlo Pacifici, analista e psicoterapeuta, docente e conduttore di programmi televisivi di psicologia.

L’ingresso è di 5 euro, il cui intero incasso sarà devoluto all’associazione, che da oltre quindici anni offre assistenza gratuita ai pazienti in fase avanzata di malattia e sostegno psicologico alle loro famiglie.

La conferenza

La conferenza si propone come un piccolo trattato psicoanalitico e sociologico sul disagio psichico prodotto dalla cultura tecnicistica contemporanea, caratterizzata dalla spirale profitto-consumo. Pacifici analizzerà come queste dinamiche influenzino il benessere mentale e illustrerà possibili strategie di cura e consapevolezza.

Al termine dell’incontro, sarà possibile incontrare l’autore al firmacopie del romanzo “Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare”, in cui Pacifici approfondisce alcuni temi affrontati nella conferenza con uno sguardo narrativo e psicologico.

Giancarlo Pacifici è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Con una lunga esperienza nell’analisi dei fenomeni psichici e sociali, porta nelle sue conferenze un approccio rigoroso e accessibile, con l’obiettivo di favorire consapevolezza e dialogo sui temi della salute mentale nella società contemporanea. È autore dei romanzi “Giagià” e “Mi chiamo Angelo Bengia… e mi piace pensare”.

“Il disagio psichico non nasce dal singolo individuo isolato, ma dalla relazione tra persona e cultura. La nostra società produce modelli di consumo e profitto che incidono profondamente sulla mente e comprenderli è il primo passo per prendersi cura di sé”, spiega Pacifici.