Cisambiente Confindustria: Francesco Macrì nuovo vice presidente con delega all’energia

Francesco Macrì nominato presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili strategici e vice presidente di Cisambiente Confindustria con delega all’energia.

Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., società energetica tra i principali player del settore in Italia, e membro del CdA di Leonardo, entra nella squadra di Cisambiente, dove sarà alla guida di un comparto che riveste un’importanza strategica nell’ambito del processo di transizione ecologica e decarbonizzazione che interessa il Paese.

“Esprimo la mia gratitudine a Cisambiente Confindustria per l’opportunità che mi viene data di offrire un contributo alla promozione del processo energetico rinnovabile – dichiara Francesco Macrì -. Il Sistema Italia ha bisogno di affrancarsi dalla dipendenza energetica, che determina speculazioni che richiedono sacrifici a famiglie e imprese. Bisogna concorrere con le aziende italiane a potenziare la realizzazione di nuovi impianti ad alta tecnologia, a emissioni zero, che possono colmare questo gap”.

