Nuova illuminazione a led nelle scuole del territorio: al via l’intervento del Comune

Scarlino (Grosseto). A partire dai primi giorni del nuovo anno l’amministrazione comunale di Comune di Scarlino ha avviato un intervento di completa sostituzione dei corpi illuminanti all’interno degli edifici scolastici di proprietà comunale.

L’operazione ha interessato aule, refettori, sale mensa, spazi di studio e di gioco, corridoi, aree comuni e stanze dei docenti, con l’obiettivo di migliorare in modo concreto la qualità dell’illuminazione negli ambienti scolastici.

«I punti luce esistenti, sia a parete sia a soffitto – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore ai lavori pubblici, Cesare Spinelli – sono stati dotati di nuovi tubi a led a luce neutra, una scelta pensata per garantire fin da subito un’illuminazione più uniforme e confortevole, adatta alle attività didattiche e alla permanenza prolungata di bambini e ragazzi negli spazi scolastici. L’intervento ha riguardato l’asilo nido “L’albero azzurro” e la scuola dell’infanzia “G. Rodari” in via Turati a Scarlino Scalo, il plesso della scuola primaria “E. De Amicis” e della scuola secondaria di primo grado “A. Mariotti” in via Lelli, oltre alla scuola primaria “Barberini” in via Citerni a Scarlino capoluogo».

Le operazioni, eseguite in economia diretta dagli operai comunali, hanno consentito di contenere al massimo i costi, limitati all’acquisto del materiale, e hanno interessato complessivamente 164 punti luce. Un intervento che ha già prodotto un sensibile miglioramento sotto il profilo illuminotecnico e che consentirà, nel prossimo futuro, un significativo efficientamento energetico, con una conseguente riduzione dei consumi.