Pro Loco, rinnovato il consiglio direttivo: tutti i membri

Le elezioni hanno registrato un'altissima partecipazione

di Redazione
Marina di Grosseto (Grosseto). Si sono tenute ieri, domenica 18 gennaio, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.

Le elezioni hanno registrato un’altissima partecipazione, in forte controtendenza rispetto all’astensionismo ormai dilagante sia a livello locale che nazionale.

I votanti sono stati infatti 363 su 453 soci aventi diritto, con una percentuale dell’80,1%.

Gli eletti

Questi gli eletti ne clonsiglio direttivo in carica per il triennio 2026-2028: Carmine Polla (253 voti), Adriano Bertini (248), Simone Gambassi (241), Deborah Palancini (224), Simone Guerrini (223), Roberto Albonetti (220), Michael Fioretti (141), Maurizio Biancotti (118), Gaia Capitani (99).

Non eletti: Guido Chelli (92), Yoko Bargagli (88), Leonardo D’Amanzo (78), Valerio Campinoti (30).

Il nuovo consiglio si riunirà a breve per eleggere il presidente e le altre cariche dell’associazione.

