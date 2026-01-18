Home Cultura & Spettacoli“L’America e noi”: una conferenza sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa
“L’America e noi”: una conferenza sul rapporto tra Stati Uniti ed Europa

L'iniziativa è in programma mercoledì 21 gennaio

Grosseto. Mercoledì 21 gennaio, alle 17.00, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia, il professore Angelo Fucci svolgerà una conferenza dal titolo: “ L’America e noi. A 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti”.

250 anni di “costituzionalismo”, 250 anni di “democrazia”, 250 anni di “impero”.

Il costituzionalismo, nato proprio in Usa, si diffonde poi in Europa e in tutto il mondo industrializzato fino ad oggi.

Anche la democrazia moderna nasce negli Usa, che danno quindi origine a uno stato democratico per definizione. E lo è tutt’ oggi, nonostante evidenti, macroscopici, “guasti”.

L’imperialismo americano inizia attorno al 1875 e si sviluppa, in versione “repubblicana” e in versione “democratica”, a più riprese fino a questi giorni.

Partendo da tali considerazioni, il professor Fucci guiderà il pubblico attraverso la storia, per interpretare il mondo contemporaneo e sollecitare riflessioni sul nostro rapporto con la politica statunitense e le sue scelte.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dante Alighieri.

