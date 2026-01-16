Home Ambiente“Litorale pulito”: al via l’iniziativa per liberare la spiaggia dai rifiuti
“Litorale pulito”: al via l’iniziativa per liberare la spiaggia dai rifiuti

Primo appuntamento domenica 18 gennaio

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Pulire e tutelare la spiaggia capalbiese è l’obiettivo di “Litorale pulito”, l’iniziativa promossa da Fondazione Capalbio, da Sporting club Capalbio e dall’amministrazione comunale.

A partire da domenica 18 gennaio, una volta al mese, grazie anche alla collaborazione di Fondazione Marevivo e Tortuga surf school, la comunità capalbiese potrà unirsi alla “battuta” di raccolta rifiuti, come plastiche e bottiglie, che il mare rilascia sulla costa.

“Invitiamo – commenta il sindaco Gianfranco Chelinitutti i capalbiesi a partecipare all’iniziativa. Sarà l’occasione non solo per pulire le nostre spiagge, ma anche per riflettere sull’importanza della tutela ambientale e del corretto conferimento dei rifiuti”.

Il ritrovo, domenica 18 gennaio, sarà alle 11 alla Penultima spiaggia (in località Chiarone Marina), salvo condizioni meteo avverse. La “battuta” di raccolta dei rifiuti terminerà con un pranzo (pizza, insalate e altre sfiziosità) alla Club house dello Sporting club Capalbio alle 13.30.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 351.4351402 o scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com.

