Un camminamento per collegare la parte bassa della frazione con il centro: al via i lavori

L'investimento complessivo ammonta a 144mila e 417 euro

Santa Fiora (Grosseto). Sono iniziati i lavori per la realizzazione del camminamento pedonale di Bagnore, in via Fratelli Cervi, che collegherà la parte bassa della frazione con il centro, dove sono presenti i servizi e le attività.

“La realizzazione di un camminamento riservato ai pedoni consentirà finalmente di collegare in sicurezza l’area residenziale a valle e l’impianto sportivo polivalente con la zona centrale dell’abitato di Bagnore – afferma il sindaco Federico Balocchi dove si trovano le attività commerciali, integrando così il centro con l’area di via dei Prati e con i parcheggi. Un intervento che inciderà positivamente sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei residenti”.

L’investimento complessivo ammonta a 144mila e 417 euro di cui 113mila finanziati dalla Regione Toscana, in seguito alla partecipazione del Comune di Santa Fiora al bando 2022 per i Comuni toscani sotto i 20mila abitanti, finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani.

Il camminamento si svilupperà a margine della strada provinciale 6 Monte Amiata, nel tratto che attraversa il centro abitato di Bagnore, dove prende il nome di via Fratelli Cervi.

“In via Fratelli Cervi ci sono la sede della Coop amiatina e alcune attività commerciali – spiega il sindaco  -, che si sono sviluppate grazie anche al transito continuo dei veicoli in direzione di Santa Fiora-Piancastagnaio e Arcidosso-Castel del Piano, che garantisce un’ampia clientela di passaggio. Al tempo stesso questo aspetto ha sempre rappresentato un elemento di criticità e di pericolo per la sicurezza degli abitanti del paese. Nel decennio passato sono stati sistemati i marciapiedi e i parcheggi nella zona centrale. Nell’ottica di ridurre la velocità delle auto ed avere più sicurezza per i pedoni, sono stati realizzati anche attraversamenti pedonali rialzati. Non c’era però un percorso in sicurezza che collegasse l’area centrale a quella sportiva e residenziale situata nella parte bassa del paese. Adesso il camminamento pedonale consente di superare definitivamente il problema”.

Il percorso pedonale inizierà dal numero civico 21 proseguendo fino a raggiungere l’area del parco urbano, dove è collocata la struttura polivalente. Nella parte finale del camminamento è prevista anche l’apposizione di un totem interattivo che fornirà aggiornamenti in tempo reale su promozioni e offerte delle attività del centro commerciale naturale.

