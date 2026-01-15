“Libera di scegliere”: Elena Improta presenta il suo nuovo romanzo

Orbetello (Grosseto). Dopo ‘Ordinaria diversità’, pubblicato nel 2017, Elena Improta esce con il suo nuovo romanzo ‘Libera di scegliere’ (The Wall Edizioni), che presenterà ad Orbetello sabato 17 gennaio alle 18 al centro degustazione ‘I pescatori’ in via Giacomo Leopardi 9. Interverrà Monica Paffetti e modererà l’evento la scrittrice Silva Gentilini.

Nata a Napoli, Elena Improta è madre di Mario, ora trentacinquenne, ma affetto fin dalla nascita da una grave disabilità. È presidente di ‘Oltre lo sguardo’ Aps e della Fondazione ‘La casa di Mario’ Ets.

Il libro

In questa storia, che si snoda tra poetica e cronaca, l’autrice racconta di Elena, una donna che ha fatto della libertà e della lotta contro pregiudizi il suo credo. Malata terminale, decide di morire libera come ha vissuto, concludendo la sua esistenza con una morte dignitosa. Prima però vuole far conoscere a tutti la storia di suo figlio Mario, diventato un giovane uomo e nato con una seria disabilità.

‘Libera di scegliere’ parla anche di un progetto nel territorio orbetellano che intende creare aree comuni per favorire la socialità e il mutuo supporto per chi ne ha bisogno, puntando su partecipazione, sostenibilità e creazione di comunità resilienti. Perché, alla fine, quello che conta davvero è lasciare qualcosa dopo di noi: un’impronta emotiva e spirituale.

L’entrata all’evento è libera, ma chi volesse prenotare il posto a sedere può farlo chiamando il numero 334.3563752. C’ è anche la possibilità di prenotare la cena che segue la presentazione del libro, telefonando al numero 348.7304272.