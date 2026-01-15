Cinigiano Blues Festival: Fatimah Provillon in concerto

Cinigiano (Grosseto). Sabato 17 gennaio secondo appuntamento della Winter Edition 2025/2026 del Cinigiano Blues Festival. A salire sul palco del teatro comunale, alle 21, sarà Fatimah Provillon insieme a Marco Pieraccini alla chitarra, Niccolò Pizzicori al basso, Marco Confetti alla batteria e Luigi Genise all’hammond/piano.

Fatimah, nativa di Newark, nel New Jersey, ha intrapreso il suo percorso musicale cantando in chiesa fin dall’età di otto anni. Negli anni ha affinato la sua tecnica vocale in numerosi cori, sia come solista sia come membro dell’ensemble.

In Italia, ha collaborato con vari artisti della scena musicale nazionale, inclusi Irama, Elodie, Zucchero e Tony Esposito. Oggi vive e lavora in Europa, mantenendo l’Italia come sua base operativa, mentre è impegnata in tournée, esibizioni dal vivo e collaborazioni con produzioni di musica house.

Aprirà il concerto il cantautore Giorgio Angelo Cazzola, che presenterà il nuovo album di “Tabacco bruciato”.

Il biglietto d’ingresso al teatro ha un costo di 5 euro. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni. È gradita la prenotazione al numero Whatsapp 334.6552360 o all’indirizzo e-mail info@cinigianobluesfestival.it.

