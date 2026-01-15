“Arpeggiar flautando”: Andrea Oliva e Luisa Prandina protagonisti de “La voce di ogni strumento”

Grosseto. Il festival “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto apre il 2026 con “Arpeggiar flautando”.

È il secondo concerto della quindicesima stagione – con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi – e vedrà protagonisti Andrea Oliva al flauto traverso e Luisa Prandina all’arpa. L’appuntamento è per domenica 18 gennaio alle 17.30 nella caserma del Savoia Cavalleria di Grosseto: sarà un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi, da Carl Philipp Emanuel Bach a Fauré e Debussy, fino a Nino Rota, Dvořák e un omaggio all’opera di Bizet. La serata sarà dedicata a Pasfa, l’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e alla tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche prima dello spettacolo.

I musicisti

Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione, dal 2003 primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Nato a Modena, si è diplomato con il massimo dei voti in soli cinque anni al Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena. Già membro effettivo della Gustav Mahler Jugendorchester (diretto da Abbado, Ozawa e Boulez), ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan ed è stato invitato, a soli 23 anni, come primo flauto ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose bacchette quali Abbado, Maazel, Gerghiev, Jansons e Haitink. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in alcune fra le più importanti sale di tutto il mondo come la Carnegie Hall di New York, il Museo d’arte contemporanea di Londra in presenza della Regina Elisabetta e la Philharmonie di Berlino. Nel ruolo di primo flauto collabora con numerose orchestre e si esibisce anche come solista. È attualmente professore di flauto principale alla Scuola universitaria di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e docente ai “Seminari per strumentisti d’orchestra” dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Luisa Prandina ha studiato alla Civica scuola di Musica di Milano, diplomandosi a 15 anni con il massimo dei voti. Dal 1986 è stata prima arpa delle Orchestre dei giovani della Comunità europea (Ecyo), della Radio di Francoforte e della Chamber Orchestra of Europe. A 23 anni è diventata prima arpa dell’Orchestra del Teatro alla Scala, avendo vinto il concorso internazionale per ricoprire quel ruolo. Svolge un’intensa attività concertistica sia in formazioni cameristiche, con musicisti prestigiosi quali Yuri Bashmet e Dora Schwarzberg, sia come solista con orchestre quali la Filarmonica della Scala, Solisti Veneti, Virtuosi di Mosca e Mahler Chamber Orchestra. È ospite solista in sale prestigiose quali il Teatro alla Scala di Milano, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e la Philharmonie di Berlino. È visiting professor al Conservatorio superiore di Namur, alla scuola di Fiesole e alla Scuola internazionale “Claudio Abbado” di Milano.

