Incidente lungo la strada del Cipressino: tre persone ferite

Castel del Piano (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, nei pressi di Castel del Piano.

Ieri sera, intorno alle 19.20, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 59 anni, una donna di 39 anni e un minorenne.

Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine, l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Cinigiano e l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, che hanno portato i feriti, in codice 2, all’ospedale di Grosseto.