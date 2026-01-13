Home AmiataIncidente lungo la strada del Cipressino: tre persone ferite
AmiataCronacaCronaca AmiataCronaca Grosseto

Incidente lungo la strada del Cipressino: tre persone ferite

L'incidente è avvenuto ieri sera

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 68 views

Castel del Piano (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, nei pressi di Castel del Piano.

Ieri sera, intorno alle 19.20, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 59 anni, una donna di 39 anni e un minorenne.

Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine, l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Cinigiano e l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, che hanno portato i feriti, in codice 2, all’ospedale di Grosseto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Adf, al via l’installazione dei nuovi contatori

Rottura improvvisa sulla dorsale Fiora: possibili disagi in...

Incidente stradale: uomo finisce con l’auto in una...

Atto vandalico allo skatepark: svastica e scritte volgari...

Maltempo: allerta meteo di codice giallo per mareggiate...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: