“Il vedovo”: la grande commedia all’italiana e Massimo Ghini arrivano al Teatro Moderno

Grosseto. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con uno spettacolo che rende omaggio a uno dei capolavori assoluti della commedia all’italiana.

Martedì 13 gennaio, al Teatro Moderno, va in scena “Il vedovo” con Massimo Ghini, affiancato da Galatea Ranzi.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo film di Dino Risi, con adattamento teatrale di Ennio Coltorti e Gianni Clementi e la regia dello stesso Ennio Coltorti.

I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo.

Accanto ai protagonisti, completano il cast Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Ruocco e Luca Scapparone. Le scene sono firmate da Andrea Bianchi, i costumi da Annalisa Di Piero, le musiche originali da Davide Cavuti, con Erica Intoppa assistente alla regia.

La produzione è a cura di Enfi Teatro / Artisti Riuniti / Il Parioli, con produzione esecutiva di Enzo Gentile.

Lo spettacolo

“Il vedovo” racconta le vicende di Alberto Nardi, industriale romano megalomane e incapace negli affari, eternamente inseguito dai creditori e legato a una moglie ricchissima e spregiudicata. Interpretato da Massimo Ghini, il protagonista è un uomo che vive sopra le proprie possibilità e che, umiliato e finanziariamente controllato dalla consorte – portata in scena da Galatea Ranzi – arriva a escogitare improbabili e grotteschi piani per liberarsene ed ereditarne il patrimonio.

Ne nasce una girandola comica irresistibile, fatta di equivoci, ambizioni frustrate e dinamiche di potere, che restituisce tutta l’attualità e l’intelligenza corrosiva di un testo capace di far ridere e riflettere, confermandosi come uno dei vertici della tradizione teatrale e cinematografica italiana.

