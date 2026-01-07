Successo per la Pro Loco: secondo posto al concorso dei presepi nella frazione

Murci (Grosseto). Si chiude con un importante riconoscimento e un caloroso momento di comunità il periodo natalizio per Murci.

Il presepe realizzato dalla Pro Loco locale ha infatti ottenuto il secondo posto al concorso dedicato, confermando la cura e la passione che la frazione mette nel preservare le tradizioni.

L’opera è stata ideata e realizzata da Caterina, Roberto e Alessandra, che hanno saputo interpretare con maestria il senso della Natività, portando lustro all’intera comunità.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato – dichiarano i rappresentanti della Pro Loco di Murci –, ma la soddisfazione più grande è vedere il paese unito. Il nostro obiettivo resta quello di fare il bene di Murci in ogni modo possibile, valorizzando le nostre radici e i nostri spazi per mantenere viva l’identità del borgo.”

A coronamento delle festività, non è mancato l’omaggio alla tradizione della Befana, che ha segnato l’atto conclusivo delle celebrazioni. Tra dolci e momenti di allegria, la “vecchina” ha portato un ultimo tocco di magia per grandi e bambini, sottolineando l’importanza di tramandare queste usanze che sono il cuore del nostro folklore.

Il periodo festivo si è poi chiuso ufficialmente con un brindisi conviviale alele scuole di Murci, un momento di condivisione che ha ribadito la forza del tessuto sociale locale.

La Pro Loco ringrazia di cuore i tre autori del presepe, tutti i volontari, e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo. Con la conclusione del periodo natalizio, l’associazione è già pronta a guardare ai prossimi progetti per il futuro del paese.