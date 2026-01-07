Home GrossetoDue nuovi elettrostimolatori: aumenta l’offerta di cure all’ambulatorio del pavimento pelvico
Due nuovi elettrostimolatori: aumenta l’offerta di cure all’ambulatorio del pavimento pelvico

A Grosseto la donazione dall'associazione Nasdaq

Grosseto. Due nuovi elettrostimolatori per l’ambulatorio del pavimento pelvico di Grosseto. Le dotazioni sono il frutto di una donazione dell’associazione Nasdaq.

La salute del pavimento pelvico è fondamentale per la continenza, il supporto degli organi e le funzioni sessuali. La salute perineale incide qualitativamente sulla vita della donna in tutte le sue fasi di passaggio, dalla pubertà alla menopausa. È questa la linea su cui si muove l’azione dell’ambulatorio del pavimento pelvico all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La donazione consentirà di aumentare l’offerta di cure per le donne che si rivolgono all’ambulatorio. Il servizio di rieducazione del pavimento pelvico, gestito dalle ostetriche e dalle ginecologhe referenti, si occupa di affrontare problematiche in puerperio, menopausa e in età giovane a carattere uroginecologico o colpoproctologico, mentre i casi più complessi vengono indirizzati ad altri professionisti del settore.

Nei giorni scorsi i rappresentanti dell’associazione Nasdaq hanno donato due apparecchi per elettrostimolazione che consentono di ampliare l’offerta e garantire il servizio anche nei consultori periferici dell’area grossetana.

La direttrice della Ginecologia, Rita Puzzuoli, Francesca Falconi, coordinatrice ostetrica dei consultori dell’area grossetana, con le colleghe e i colleghi, hanno ringraziato i donatori per il gesto che permette di aumentare la risposta nei confronti delle utenti.

Per informazioni rivolgersi al numero 0564.485678 o inviare una mail a ambuppgrosseto.gr@uslsudest.toscana.it.

